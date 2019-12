மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில் கூடுதலாக 50 ரோந்து வாகனங்கள் விரைவில் இயக்கப்படும் போலீஸ் சூப்பிரண்டு தகவல் + "||" + An additional 50 patrol vehicles will soon be deployed in the Nagai district

