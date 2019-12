மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி மார்க்கெட்டுக்கு பெங்களூருவில் இருந்து 13 டன் பல்லாரி கொண்டு வரப்பட்டது - கிலோ ரூ.70-க்கு விற்பனை + "||" + Kovilpatti Market From Bangalore 13 tons of Ballari was brought

கோவில்பட்டி மார்க்கெட்டுக்கு பெங்களூருவில் இருந்து 13 டன் பல்லாரி கொண்டு வரப்பட்டது - கிலோ ரூ.70-க்கு விற்பனை