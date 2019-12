மாவட்ட செய்திகள்

வருகிற 31-ந் தேதி வரை காலக்கெடுபெயர் பலகைகளில் கன்னட மொழியை இடம்பெற செய்வது கட்டாயம்பெங்களூரு மாநகராட்சி மேயர் கவுதம் குமார் தகவல்