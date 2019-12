மாவட்ட செய்திகள்

ஓடும் பஸ்சில் நெல்லை மாணவிகளிடம் சில்மி‌‌ஷம் செய்த வாலிபர் - போலீசார் மடக்கி பிடித்து எச்சரித்து அனுப்பினர் + "||" + On a running bus nellai Silmisham to the students

ஓடும் பஸ்சில் நெல்லை மாணவிகளிடம் சில்மி‌‌ஷம் செய்த வாலிபர் - போலீசார் மடக்கி பிடித்து எச்சரித்து அனுப்பினர்