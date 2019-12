மாவட்ட செய்திகள்

முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மகனிடம் ரூ.5¼ லட்சம் மதிப்புள்ள கார் மோசடி 2 பேருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு + "||" + Former MLA 2 lakhs of car fraud worth Rs.5 lakh to son

முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மகனிடம் ரூ.5¼ லட்சம் மதிப்புள்ள கார் மோசடி 2 பேருக்கு போலீசார் வலைவீச்சு