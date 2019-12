மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை பகுதிகளில், உணவுக்காக குளம்-வயல்களில் நத்தை பிடிக்கும் வாலிபர்கள் + "||" + In the Tanjore region, snails are caught in the pond-fields for food

தஞ்சை பகுதிகளில், உணவுக்காக குளம்-வயல்களில் நத்தை பிடிக்கும் வாலிபர்கள்