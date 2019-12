மாவட்ட செய்திகள்

விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து சரக்கு ரெயிலில் 2,600 டன் பொட்டா‌‌ஷ் உரம் தஞ்சை வந்தது + "||" + 2,600 tonnes of potash fertilizer arrived in the freight train from Visakhapatnam

