மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலில் தலைவர்-கவுன்சிலர் பதவிகள் ஏலம் விடப்படுவதாக புகார்கள் வரப்பெற்றால் கடும் நடவடிக்கை + "||" + Strict action to be taken on the issue of bidding for leader-councilor positions in local elections

உள்ளாட்சி தேர்தலில் தலைவர்-கவுன்சிலர் பதவிகள் ஏலம் விடப்படுவதாக புகார்கள் வரப்பெற்றால் கடும் நடவடிக்கை