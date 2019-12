மாவட்ட செய்திகள்

கரூரில் பரபரப்பு நகராட்சிக்கு சொந்தமான கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்க முயன்ற அதிகாரிகள் + "||" + Officers trying to seal the shops belonging to the Parabara municipality in Karur

கரூரில் பரபரப்பு நகராட்சிக்கு சொந்தமான கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்க முயன்ற அதிகாரிகள்