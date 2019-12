மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தேர்தலில் பா.ஜனதா வெற்றி: பெயர் மாற்றத்தால் எடியூரப்பாவுக்கு கிடைத்த பரிசு + "||" + BJP wins by-election If the name is changed The gift to Yeddyurappa

இடைத்தேர்தலில் பா.ஜனதா வெற்றி: பெயர் மாற்றத்தால் எடியூரப்பாவுக்கு கிடைத்த பரிசு