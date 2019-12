மாவட்ட செய்திகள்

குடியிருப்பு பகுதியில் புலி நடமாட்டமா? வனத்துறையினர் கால் தடங்களை சேகரித்து விசாரணை + "||" + No Tiger in the residential area? Forest Department collects footprints and investigates

குடியிருப்பு பகுதியில் புலி நடமாட்டமா? வனத்துறையினர் கால் தடங்களை சேகரித்து விசாரணை