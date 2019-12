மாவட்ட செய்திகள்

காரைக்கால் திரு-பட்டினத்தில், பெண் தாதா எழிலரசியை கொல்ல சதி - ஆயுதங்களுடன் பதுங்கி இருந்த 4 பேர் கைது + "||" + The girl is Dada Planning to kill Armed with weapons 4 arrested

