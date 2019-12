மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் ஒரே நாளில், 3 ஆயிரத்து 89 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் + "||" + All over the district 3 thousand 89 persons filed nomination papers

