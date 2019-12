மாவட்ட செய்திகள்

புதுவை அருகே குளித்த போது கம்ப்யூட்டர் என்ஜினீயர்கள் கடல் அலையில் சிக்கினர் - ஒருவர் சாவு; 3 பேர் மீட்பு + "||" + Near Puthuvai Computer engineers caught in a sea wave while bathing - one dies; 3 people rescue

புதுவை அருகே குளித்த போது கம்ப்யூட்டர் என்ஜினீயர்கள் கடல் அலையில் சிக்கினர் - ஒருவர் சாவு; 3 பேர் மீட்பு