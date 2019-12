மாவட்ட செய்திகள்

மக்கள் நீதிமன்றம் மூலம் 1,794 வழக்குகளுக்கு தீர்வு முதன்மை நீதிபதி தலைமையில் விசாரணை நடந்தது + "||" + The trial, headed by the Chief Justice, was settled by the People's Court for 1,794 cases

