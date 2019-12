மாவட்ட செய்திகள்

துப்பாக்கி முனையில் வழிப்பறி செய்த 4 பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது + "||" + The gunman made his way over 4 arrested in thug act

துப்பாக்கி முனையில் வழிப்பறி செய்த 4 பேர் குண்டர் சட்டத்தில் கைது