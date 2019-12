மாவட்ட செய்திகள்

ஆம்பூர் அருகே, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அடுத்தடுத்து 3 லாரிகள் மோதல் - போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Near Ambur, On the National Highway 3 trucks collide in succession Traffic impact

ஆம்பூர் அருகே, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அடுத்தடுத்து 3 லாரிகள் மோதல் - போக்குவரத்து பாதிப்பு