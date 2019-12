மாவட்ட செய்திகள்

ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றுவதற்கு ஆட்கள் தேர்வு 46 பணியிடத்துக்கு 4 ஆயிரம் பேர் குவிந்தனர் + "||" + Four thousand people have been recruited to the 46-member workforce of Air India Express

ஏர் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றுவதற்கு ஆட்கள் தேர்வு 46 பணியிடத்துக்கு 4 ஆயிரம் பேர் குவிந்தனர்