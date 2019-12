மாவட்ட செய்திகள்

போலீஸ் நிலையங்கள் நீதிமன்றங்களாக மாறிவிடக்கூடாது: வழக்கை விசாரித்து தண்டனை கொடுப்பது கோர்ட்டின் பொறுப்பு - ஐகோர்ட்டு நீதிபதி பாரதிதாசன் பேச்சு + "||" + Police stations should not be turned into courts: it is the court's responsibility to investigate and prosecute the case High Court Justice Bharathidasan's speech

போலீஸ் நிலையங்கள் நீதிமன்றங்களாக மாறிவிடக்கூடாது: வழக்கை விசாரித்து தண்டனை கொடுப்பது கோர்ட்டின் பொறுப்பு - ஐகோர்ட்டு நீதிபதி பாரதிதாசன் பேச்சு