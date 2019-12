மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மக்கள் குறைதீர்வு கூட்டத்தில் பொதுமக்களுடன் வரிசையில் நின்று தி.மு.க. எம்.எல்.ஏ. மனு அளித்ததால் பரபரப்பு + "||" + Thiruppathur people grievances meeting Standing in line with the public DMK MLA The petition was sensational

