மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு 786 துப்பாக்கிகள் போலீஸ் நிலையங்களில் ஒப்படைப்பு + "||" + 786 rifles handed over to police stations ahead of local elections

உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு 786 துப்பாக்கிகள் போலீஸ் நிலையங்களில் ஒப்படைப்பு