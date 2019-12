மாவட்ட செய்திகள்

விடுதியில் சுற்றுலா பயணியின் பணம் திருடியவர் அடையாளம் தெரிந்தது; கண்காணிப்பு கேமரா காட்சி மூலம் விசாரணை + "||" + The man who stole the tourist's money at the hotel was identified; Investigation by surveillance camera footage

விடுதியில் சுற்றுலா பயணியின் பணம் திருடியவர் அடையாளம் தெரிந்தது; கண்காணிப்பு கேமரா காட்சி மூலம் விசாரணை