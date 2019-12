மாவட்ட செய்திகள்

குமரி மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் பணியில் 6,712 பேர்; அதிகாரி தகவல் + "||" + In the Kumari district In the local election process 6.712 persons Official Information

குமரி மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் பணியில் 6,712 பேர்; அதிகாரி தகவல்