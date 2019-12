மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் 28 ஆண்டுகளாக வசிக்கிறேன் இந்திய குடியுரிமை வழங்காவிட்டால் என்னை கருணை கொலை செய்யுங்கள் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இலங்கை அகதி மனு + "||" + In Salem I have been living for 28 years Unless granted Indian citizenship Kill me for mercy Sri Lankan refugee petition in Collector's office

சேலத்தில் 28 ஆண்டுகளாக வசிக்கிறேன் இந்திய குடியுரிமை வழங்காவிட்டால் என்னை கருணை கொலை செய்யுங்கள் - கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இலங்கை அகதி மனு