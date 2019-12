மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததால் ஜமாத் காப்பாளர் பொறுப்பில் இருந்து அ.தி.மு.க. எம்.பி. ‘திடீர்’ நீக்கம் + "||" + Because they voted in favor of the Citizenship Amendment Act From the responsibility of the guardian of the Jamaat AIADMK MP Sudden abolition

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததால் ஜமாத் காப்பாளர் பொறுப்பில் இருந்து அ.தி.மு.க. எம்.பி. ‘திடீர்’ நீக்கம்