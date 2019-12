மாவட்ட செய்திகள்

இரவில் சாலையில் திரிவதால் ஏற்படும் விபத்தை தடுக்க, மாடுகளின் கொம்பில் மிளிரும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி விழிப்புணர்வு + "||" + Awakening with a sticker flashing on the horn of the cow

இரவில் சாலையில் திரிவதால் ஏற்படும் விபத்தை தடுக்க, மாடுகளின் கொம்பில் மிளிரும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி விழிப்புணர்வு