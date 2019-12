மாவட்ட செய்திகள்

கருங்கல் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வலியுறுத்தி மீனவர்கள் கடலில் இறங்கி கருப்புக்கொடி ஏந்தி போராட்டம் + "||" + Insisted on setting up the Black Stone Block Fishermen struggle to get into the sea and carry a black flag

கருங்கல் தடுப்புச்சுவர் அமைக்க வலியுறுத்தி மீனவர்கள் கடலில் இறங்கி கருப்புக்கொடி ஏந்தி போராட்டம்