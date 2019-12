மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-அமைச்சர், துணை முதல்-அமைச்சருக்கு, வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த பெண் கைது + "||" + First - Minister, Deputy First - Minister, Woman arrested for bomb threat

முதல்-அமைச்சர், துணை முதல்-அமைச்சருக்கு, வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த பெண் கைது