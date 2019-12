மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டை அருகே, விவசாயியிடம் ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம்; கிராம நிர்வாக அலுவலர் கைது + "||" + Near Uthukottai, 20 thousand bribe to the farmer Rural administrative officer arrested

ஊத்துக்கோட்டை அருகே, விவசாயியிடம் ரூ.20 ஆயிரம் லஞ்சம்; கிராம நிர்வாக அலுவலர் கைது