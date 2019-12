மாவட்ட செய்திகள்

கணவருடன் செல்போனில் பேசியபோது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த பெண் சாவு + "||" + While talking to her husband on the cell phone Slipped From the terrace Fallen the girl dies

கணவருடன் செல்போனில் பேசியபோது மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்த பெண் சாவு