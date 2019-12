மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் அருகே கடலில் மீன்பிடித்த போது, மீனவர்களின் வலையில் சிக்கிய பிரமோஸ் ஏவுகணை பாகம் + "||" + When fishing in the sea near Cuddalore, Pramos missile component caught in fishermen trap

