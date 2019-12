மாவட்ட செய்திகள்

காய்கறி, பழ பயிர்களை அதிகமாக சாகுபடி செய்ய வேண்டும் - விவசாயிகளுக்கு கலெக்டர் வேண்டுகோள் + "||" + Vegetable and fruit crops To cultivate more Farmers At the request of the Collector

காய்கறி, பழ பயிர்களை அதிகமாக சாகுபடி செய்ய வேண்டும் - விவசாயிகளுக்கு கலெக்டர் வேண்டுகோள்