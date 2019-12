மாவட்ட செய்திகள்

மாநகராட்சிகளில் வார்டுக்கு 4 கவுன்சிலர்களை தேர்வு செய்யும் முறையை ஒழிக்கும் மசோதா; சட்டசபையில் நிறைவேறியது + "||" + The abolition of the system of electing 4 councilors to the ward in the municipalities; Passed in the Assembly

மாநகராட்சிகளில் வார்டுக்கு 4 கவுன்சிலர்களை தேர்வு செய்யும் முறையை ஒழிக்கும் மசோதா; சட்டசபையில் நிறைவேறியது