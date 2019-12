மாவட்ட செய்திகள்

இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற 15 புதிய எம்.எல்.ஏ.க்கள் இன்று பதவி ஏற்பு + "||" + The 15 new MLAs who won the by-election will be sworn in today

இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற 15 புதிய எம்.எல்.ஏ.க்கள் இன்று பதவி ஏற்பு