மாவட்ட செய்திகள்

டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வரும் வாகன ஓட்டிகளிடம் அடாவடியாக வாடகை வசூலிக்கும் குத்தகைதாரர் - அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா? + "||" + Tickets come to book To motorists For high-handed Will charge rent Tenant - Will the authorities take action?

டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய வரும் வாகன ஓட்டிகளிடம் அடாவடியாக வாடகை வசூலிக்கும் குத்தகைதாரர் - அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுப்பார்களா?