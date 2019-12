மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல்: 32 லட்சம் வாக்குச்சீட்டுகள் ஒன்றிய அலுவலகங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பு + "||" + Local Elections in Salem District: 32 lakh ballots sent to Union offices

