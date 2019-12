மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று 5 கிராமங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்துடன் இணைப்பு + "||" + 5 Villages merged with Villupuram District to accept the request of the public

பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று 5 கிராமங்கள் விழுப்புரம் மாவட்டத்துடன் இணைப்பு