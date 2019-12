மாவட்ட செய்திகள்

காங்கேயம் தினசரி மார்க்கெட் பாதையில் கடைக்காரர்கள் ஆக்கிரமிப்பால் பொதுமக்கள் அவதி - நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்குமா? + "||" + Kangeyam daily market track If the shopkeepers are occupied The general public is Avadi Will the municipality take action?

காங்கேயம் தினசரி மார்க்கெட் பாதையில் கடைக்காரர்கள் ஆக்கிரமிப்பால் பொதுமக்கள் அவதி - நகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்குமா?