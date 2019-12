மாவட்ட செய்திகள்

காங்கேயம் அருகே, விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம் - விளைநிலங்களின் வழியாக எரிவாயு கொண்டு செல்ல எதிர்ப்பு + "||" + Near Kangeyam, Farmers The wait is a struggle

காங்கேயம் அருகே, விவசாயிகள் காத்திருப்பு போராட்டம் - விளைநிலங்களின் வழியாக எரிவாயு கொண்டு செல்ல எதிர்ப்பு