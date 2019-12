மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க. வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக தேர்தல் பிரசாரம்: ஊராட்சி செயலாளரை கண்டித்து கிராம மக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Digg Election propaganda in support of the candidate: Village people protest against the Secretary of the Panchayat

அ.தி.மு.க. வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக தேர்தல் பிரசாரம்: ஊராட்சி செயலாளரை கண்டித்து கிராம மக்கள் சாலை மறியல்