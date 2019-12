மாவட்ட செய்திகள்

மங்களூரு துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தில்விசாரணை முடிவடையும் வரை போலீசார் மீது நடவடிக்கை இல்லைமந்திரி பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி + "||" + The police will not take action until the investigation is over

மங்களூரு துப்பாக்கி சூடு சம்பவத்தில்விசாரணை முடிவடையும் வரை போலீசார் மீது நடவடிக்கை இல்லைமந்திரி பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி