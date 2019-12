மாவட்ட செய்திகள்

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெறும் வரை போராட்டம் தொடரும் தொல்.திருமாவளவன் பேட்டி + "||" + Struggle will continue till the repeal of the Citizenship Amendment Act

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெறும் வரை போராட்டம் தொடரும் தொல்.திருமாவளவன் பேட்டி