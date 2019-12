மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோட்டில் 25 ஆண்டுகளுக்கு தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படாது - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி + "||" + No water shortage in Erode for 25 years - Interview with Minister KA Sengottaiyan

ஈரோட்டில் 25 ஆண்டுகளுக்கு தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படாது - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் பேட்டி