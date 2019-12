மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு 2,660 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர் + "||" + Around 2,660 policemen have been deployed for security work ahead of the local election

