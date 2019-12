மாவட்ட செய்திகள்

தொப்பம்பட்டி, ஒட்டன்சத்திரம் ஒன்றியங்களில் வெங்காய பயிரில் வேர்ப்புழு தாக்குதல் - விளைச்சல் பாதிப்பு + "||" + Toppampatti, Oddanchatram In a federation In the onion crop Root worm Attack - yield impact

தொப்பம்பட்டி, ஒட்டன்சத்திரம் ஒன்றியங்களில் வெங்காய பயிரில் வேர்ப்புழு தாக்குதல் - விளைச்சல் பாதிப்பு