மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலம் அருகே, மொபட்- மோட்டார் சைக்கிள் மோதல்; முதியவர் சாவு - தேர்தல் பணிக்கு சென்ற ஆசிரியர் தம்பதி படுகாயம் + "||" + Moped- motorcycle collision near Viraktasalam The old man dies

விருத்தாசலம் அருகே, மொபட்- மோட்டார் சைக்கிள் மோதல்; முதியவர் சாவு - தேர்தல் பணிக்கு சென்ற ஆசிரியர் தம்பதி படுகாயம்