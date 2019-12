மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை அருகேகோவில் இடத்தில் கட்டப்பட்ட வீட்டுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + Near Tirunelveli Seal deposit for the house built in the temple premises

நெல்லை அருகேகோவில் இடத்தில் கட்டப்பட்ட வீட்டுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு