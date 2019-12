மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர்- கிரு‌‌ஷ்ணகிரி இடையே 50 ஆண்டுகளாக நிறுத்தப்பட்ட ரெயில் போக்குவரத்து - மீண்டும் தொடங்க பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல் + "||" + Between Thirupattur - Krishnagiri Rail Traffic Stopped for 50 Years Public urging to start again

திருப்பத்தூர்- கிரு‌‌ஷ்ணகிரி இடையே 50 ஆண்டுகளாக நிறுத்தப்பட்ட ரெயில் போக்குவரத்து - மீண்டும் தொடங்க பொதுமக்கள் வலியுறுத்தல்