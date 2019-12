மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக கருப்பு கொடி ஏந்தி கிராம மக்கள் போராட்டம் + "||" + To boycott local elections Carrying the black flag The villagers struggle

உள்ளாட்சி தேர்தலை புறக்கணிப்பதாக கருப்பு கொடி ஏந்தி கிராம மக்கள் போராட்டம்