மாவட்ட செய்திகள்

சார்ஜாவில் இருந்து கோவை வந்த விமானத்தில் நூதன முறையில் ரூ.57 லட்சம் தங்கம் கடத்திய 2 பேர் கைது + "||" + On the flight from Sharjah to Coimbatore In advanced mode Rs 57 lakh gold trafficker, 2 arrested

சார்ஜாவில் இருந்து கோவை வந்த விமானத்தில் நூதன முறையில் ரூ.57 லட்சம் தங்கம் கடத்திய 2 பேர் கைது